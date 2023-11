T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Dosya No: 2022/581 Esas

Davalı: Mehmet Işık (Mehmet Işık Bme Global Lojistik Hizmetleri) - T.C. Kimlik No: 26093336710 -

Davacı Burgan Finansal Kiralama Anonim Şirketi (Mersis No: 0330002539200018) tarafından, davalı Mehmet Işık (Mehmet Işık Bme Global Lojistik Hizmetleri) aleyhine açılan iş bu dava dilekçesinde özetle; 22/06/2017 tarihli 17002180-R1 Sözleşme Numaralı Finansal Kiralama Sözleşmesi akdedildiğini, sözleşmeye konu mal için kesin olmayan maliyet hesabı dikkate alınarak kira ödeme planları hazırlandığını ve sözleşmeye ek yapıldığını, mal bedelinin tamamı ile sair ödemeler yapıldıktan sonra sözleşmeye konu ödeme planları revize edilerek kiracıya sözleşmede belirtilen tebligat adresine ihbar edildiğini, davanın kabulünü, davalının haksız ve kötü niyetli zilyetliğine son verilmesine, Finansal Kiralama Sözleşmesine konu menkul malların davacıya aynen iadesine / teslimine, Finansal Kiralama Sözleşmesine konu mülkiyeti müvekkili şirkete ait olan "Satıcısı: Teksan Jeneratör İç Ve Dış Ticaret A.Ş., 2017 Model, Yeni Ve Kullanılmamış, GTIP:85.05.11.80.90.00, Kabinli, (1) TJ 33 MS5C DİZEL JEN SET Seri No: CLL2764, (2) TJ 33 MS5C DİZEL JEN SET Seri No: CLL2765,(3) TJ 33 MS5C DİZEL JEN SET Seri No: CLL2852,(4) TJ 33 MS5C DİZEL JEN SET Seri No: CLL2853,(5) TJ 33 MS5C DİZEL JEN SET Seri No: CLL2854olan 5 adet Jeneratör Set'inin"6361Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama Sözleşmesinin 52/e maddesi gereği teminatsız olarak ihtiyati tedbir yolu ile davalının ve davalı tarafından 3. Şahısların kullanım ve zilyetliğine bırakılmış ise bu şahısların, zilyetliğine son verilerek müvekkili şirkete yediemin olarak ihtiyaten teslimine; talebimiz çerçevesinde ihtiyati tedbir kararı verilmesine, davanın kabulüne, yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekâletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Mehmet Işık (Mehmet Işık Bme Global Lojistik Hizmetleri) adına yapılan tebligatların iade dönmesi ve tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu tebligatın tebliğ tarihinden itibaren, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 126,127,129/2,121 ve 122. maddeleri gereği, 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevapların ve tüm delillerin yazılı olarak bir liste ekinde dosyaya sunulması, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için, bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede açıkça yer verilmesi, duruşmanın bırakıldığı 27/02/2024 tarihi saat 11:30'da hazır olunması, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/11/2023

