T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26027622-2022/269-Ceza Dava Dosyası 23.11.2023

Konu :

İ L A N

MÜŞTEKİ : NURİAGA OSMANİ: Muhammed Hüseyin ve Bibi Avyat oğlu, 1980 AFGANİSTAN doğumlu,Çağlayan Mah. Taşocağı Cad.Kağıthane/ İSTANBUL adresinde oturur.

Hırsızlık suçundan sanık AYHAN KALBURCU ve Açıktan Hırsızlık suçundan sanık AYHAN GIRNATACI hakkında hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 12/09/2023 tarih ve 2022/269 Esas, 2023/422 Karar sayılı kararı ile sanık AYHAN KALBURCU hakkında Beraatine, Açıktan Hırsızlık suçundan sanık AYHAN GIRNATACI hakkında TCK. 141/1 maddesi gereğince 1 Yıl Hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK. 231/5 maddesi gereğince 5 Yıl süre ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir.

Dava dosyasında Müşteki NURİAGA OSMANİ'nin tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisindemahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı yönünden İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu, Beraat kararı yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesinde İSTİNAF yoluna başvurulabileceği,aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01938856

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