T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/396 Esas

KARAR NO : 2023/390

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/09/2023 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Üzeyir ve Hadice oğlu, 05/01/1969 doğumlu, Adana, Yüreğir, Kiremithane mah/köy nüfusuna kayıtlı GÜLABİ TURMUŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükümözetinin YURT GENELİ İLK5 GAZETEDE BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANENTEBLİĞİNE,

Hükümfıkrasınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğedilmişsayılacağına , Gerekçeli Kararın tebliğinden itibaren 5271 sayılı CMK'nun 252/1 ve 268/1 maddeleri uyarınca yedi gün içindemahkemelerde bulunan Asliye Ceza Mahkemesi Ön Büroları aracılığıyla mahkememize verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebileceğine , itiraz halinde itiraz eden yönünden duruşma açılmasına ve genel hükümlere göre yargılamanın yapılmasına,

Sanık tarafından itiraz edilmesi halinde itiraz edensanık hakkında 5271 sayılı CMK'nun 251/3 maddesi uyarınca yukarıda yapılan indirimin yapılacak yargılama sonucunda suçu sabit görülmesi halinde verilecek sonuç cezadan indirim maddesinin uygulanmayacağının tebliğen ihtar edilmesine,

Karar verilmiş olup,ilan olunur.17/11/2023

Basın No: ILN01939502

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