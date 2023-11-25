Örnek No:55*

T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2023/604 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/604 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Silivri İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, Sancaktepe Mevkii Mevkii, 5071 Ada, 7 Parsel,

1- TAPU KAYDI

Dosyasında bulunan 07.07.2023 tarihli tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Sancaktape Mevkii, 5071 ada, 7 parsel sayılı 100,23m2 miktarlı Arsa vasıflı taşınmazın tamamının İskender Haluk Gazcı adına kayıtlı olduğu, taşınmazın tapu kaydında dosya haczi ile takyidat mevcut olduğu bildirilmiştir.

2- İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilen 1679761sayılı imar durum belgesine göre Mimarsinan Mahallesi 5071 ada 7 no.lu parsel 29.11.2021 tasdik tarihli Silivri Merkez Sahil 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Yol Alanında kalmakta denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Kırçeşme Sokakta, tapunun 5071 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı ve Kırçeşme Sokak girişinde bulunan 100,23m2 alana sahip Arsa Vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Mimarsinan Mahallesi, Kırçeşme Sokak girişinde bulunan tapu kaydına göre Arsa vasıflı taşınmaz mahallinde imar yolu olarak düzenlenmiş olup, asfalt kaplıdır. E5 Karayolundan ayrılan Sinekli Kavşağı Deniz tarafında olan Uğur Dündar Caddesine paralel konumda olan Kırçeşme Sokak üzerinde 2, 3 katlı konut amaçlı yapılar bulunmaktadır. Değerleme konusu taşınmaz Uğur Dündar Caddesine paralel olup, Çayırdere Sokak ile Kırçeşme Sokak keşişiminde 2.parseldir.

Adresi : İstanbul İl, Silivri İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, Sancaktepe Mevkii Mevkii, 5071 Ada, 7 Parsel,

Yüzölçümü : 100,23 m2

İmar Durumu : Var İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Yol Alanında kalmakta denilmiştir.

Kıymeti : 501.150,00 TL

KDV Oranı : %10.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 11:00

23/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01939459

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