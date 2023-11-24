TEFRİŞAT MALZEMESİ

Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahibi olan İstekliler; ekli numune teslim tutanağında bulunan ürünleri, üzerinde İhale Kayıt Numarası, istekli firma adı, malzeme sıra numarası ile malzeme cinsi/adı yazılı olacak etiketler ile yapılacak tebliğde belirtilen tarihe kadar yine tebliğde belirtilecek olan adrese teslim edecektir.

İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, ölçüm noktalarına taşınması ve buradan idarenin belirlediği istif alanına götürülmesi işleri istekli firmalara aittir. Numuneler idare tarafından teslim alınana kadar meydana gelecek kırılma, çizilme ve benzeri diğer hasarlar ile yaşanacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır.

İdaremizin Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından, daha sonradan yaşanması muhtemel karışıklıkların önüne geçilmesi amacıyla, getirilen malzemeler detaylı bir şekilde fotoğraflanarak tutanağa eklenecektir. Tutanaklar ve fotoğraflar istekli firma yetkilisi ile Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından imzalanarak numuneler teslim alınacaktır. Tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir.

Numuneler; Teknik Şartnamesine uygun olup olmadığı hususunda İhale Komisyonu tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutulacaktır. İstekliler; bu incelemeler sırasında oluşacak olumsuzluklardan kaynaklı bir hak talebinde bulunmayacaklardır. (Numunelerde kırılma, çizilme ve benzeri tüm hasarlar ile meydana gelebilecek diğer tüm olumsuzluklar).

Numune teslimi yapmayan ve/veya teslim ettiği numuneler Teknik Şartnamedeki belirtilen şartları karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışında bırakılacaktır.

İhale kararının tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istekliler tarafından getirilen numunelerin geri iade alınmaması durumunda İdaremiz sorumlu tutulamayacaktır.