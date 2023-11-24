T.C. VİZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN

T.C. VİZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDANİLAN

ESAS NO : 2021/100 Esas

DAVACI :ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

DAVALI : AYKAN BEKLEN TC:15092529520

Davacı tarafından aleyhinize maliki bulunduğunuzdava konusu Kırklareli ili Vize ilçesi Evrencik köyü 137 ada 9 parsel sayılı taşınmaz için kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında; Mahallinde yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporunda dava konusu Kırklareli ili Vize ilçesi Evrencik köyü 137 ada 9 parsel sayılı taşınmazda kamulaştırılması planlanan alanın kamulaştırma bedeli 14.935,22-TL olduğu, hissenize düşen kamulaştırma bedelinin 711,20-TL olduğu anlaşılmıştır. Bilirkişi raporunaHMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01938132

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