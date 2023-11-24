T.C.
KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/390 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Göl EmirlerMah/Köyü
ADA NO : 121
PARSEL NO : 6
VASFI : Kanal ve İşletme Bakım Yolu
YÜZÖLÇÜMÜ : 142,82 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : HAMDİ KETHÜDAOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/390 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01938011
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