İLAN

T.C. İMRANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/55 Esas

DAVACI : TEDAŞ AŞ

DAVALI : VEDAT KOÇ-12704932020 T.C.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Tedaş dava dilekçesi iledava konusu Sivas ili İmranlı İlçesi Çukuryurt Köyü 154 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 67,24 m2 lik irtifak alanının tapuya tescilini talep etmiş, Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, duruşma günü, bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 05/03/2024 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere;

Ayrıca taşınmaz başında 13/09/2023 tarihinde yapılan keşif sonucu aldırılan bilirkişi raporları ile ödenmesi gereken toplam tutarın 335,80 TL, ödemeye esas toplam tutarın 51,94 TL olduğu yönünde rapor sunulmuş olup, bilirkişi raporuna karşı tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize beyanda bulunabileceğiniz hususuilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01933936

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