T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/2419 Esas 08/11/2023 İLÂN Şanlıurfa ili , Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mahallesi Haşimiye Meydanı 303 ada 44 parselde kayıtlı 700/57061 paylı taşınmaz 25 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın davalının maliki olarak bulunduğu taşınmazın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN01938454

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