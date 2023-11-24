T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/325 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip

MEVKİİ : Tanır Mah.

ADA NO : 101

PARSEL NO : 118, 119 ve 120

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.206,15 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 29,18 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 2.235,33 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Elif Çopur, Emine Çopur, Fatma Kökmen,Fatma Taşar, Halise Gözcü, İslim Yılmaz, Kasım Türkmen, Meryem Türkmen, Sultan Çopur, Telli Can, Ahmet Türkmen, Aysel Turgut, Ayşe Emine Çopur, Fahir Türkmen, Gülay Türkmen, Gülseren Öztürk, Hasan Bakır, Mehmet Bakır, Nuray Bayhan, Nuriye Karayılan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-57 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/325 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/11/2023

Basın No: ILN01937820

#ilan.gov.tr