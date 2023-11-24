T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/355 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip
MEVKİİ : Kıratlı Mah.
ADA NO : 118
PARSEL NO : 242 ve 243
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 828,99 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 22,28 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 851,27 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULKADİR SEZGİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-57 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/355 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.07/11/2023
Basın No: ILN01937828
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