T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/57 Esas

DAVALI : MADINA TOSHPULATOVA -Özbekistan uyruklu- 1982 doğumlu

Davacı ENGİN ZEVREK tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasına ilişkin dava dilekçesinde özetle; davalı ile uzun süredir aynı evi paylaşmadıklarını, davalı tarafından sürekli maddi ve manevi şiddet gördüğünü, davalının, kendisinden alarak sürekli ailesine para gönderdiğini, davalının nerede olduğunu bilmediğini, sürekli adres değiştirdiğini belirterek, davalı ile boşanmalarına karar verilmesi talebini içerir dava dilekçesi ve tensip zaptı bilinen adresinize davetiye ile gönderilmiş olup, tebligat yapılamadığından ayrıca MERNİS adresinin bulunmadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren Mahkememize 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde (ve mevcut yazılı belgelerinizi ekleyerek,elinizde olmayanlar hakkında bulundukları yerler hakkında açıklama yaparak ) cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere tarafınızailanen tebliğ olunur. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01938217

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