-istekliler, ihale tarihinden sonra gönderilen tebliğat ile numune teslim tarihi bildirilecektir. aşağıda yazılan malzemelerin teknik şartnameye uygun numunelerini, esenler belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü'ne teslim etmek zorundadır. -numunelerin üzerinde teklif sahibi olan isteklinin; isminin ve malzemenin isminin yazılı olduğu sıra numaralı etiket olmalıdır. birim fiyat cetvelinin; sıra no 1, sıra no 2, sıra no 3,sıra no 4, sıra no 5, sıra no 6, sıra no 7, sıra no 8, sıra no 9, sıra no 10, sıra no 11, sıra no 12, sıra no 13, sıra no 14, sıra no 15, sıra no 16, sıra no 17, sıra no 18, sıra no 19, sıra no 20, sıra no 21, sıra no 22 ve sıra no 23 nolu toplam 23 adet malzemeden yeterli miktarda olacak şekilde. yukarıda istenen bilgi ve belgeler numune teslim tutanağı ile birlikte, belirlenen tarih ve saate kadar sunulacak olup, sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. istekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, taşınması işleri istekli firmalara aittir. bu aşamalarda oluşacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır.