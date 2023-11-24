Çim Tohumu, İlaç Ve Gübre Satın Alınacaktır

Esenler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Esenler genelindeki park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere çim tohumu, ilaç ve gübre alım işi mal alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda ekap üzerinden alınacaktır. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ikn : 2023/1334934

1-idarenin a) adı : esenler belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü b) adresi : birlik mah. m.akif inan cd. no:6-8 esenler/istanbul c) telefon ve faks numarası : 2124400900 - 7205 - 2124400976 ç) ihale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

2-ihale konusu mal alımın

a) adı : esenler genelindeki park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere çim tohumu, ilaç ve gübre alım işi b) niteliği, türü ve miktarı : esenler genelindeki park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere çim tohumu, ilaç ve gübre alım işi (23 kalem - çim gübresi, bitki gübresi, zirai mücadele ilacı, tohum vb.) ayrıntılı bilgiye ekap'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) yapılacağı/teslim edileceği yer : malzemelerin tamamının temini esenler sınırları içerisinde park ve bahçeler müdürlüğünün uygun gördüğü yerler ç) süresi/teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra, 5 gün içerisinde başlar. 100 takvim günü sürer. d) işe başlama tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde yer teslimi yapılır.

3-ihalenin

a) ihale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.12.2023 - 11:00 b) ihale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : esenler belediyesi mali hizmetler müdürlüğü ihale şefliği

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

bitki koruma ürünleri bayii izin belgesi ve gübre satış ve dağıtıcılık belgesi

4.1.2. teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece ekap'tan alınır.

4.1.3. şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, türkiye odalar ve borsalar birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: -istekliler, ihale tarihinden sonra gönderilen tebliğat ile numune teslim tarihi bildirilecektir. aşağıda yazılan malzemelerin teknik şartnameye uygun numunelerini, esenler belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü'ne teslim etmek zorundadır. -numunelerin üzerinde teklif sahibi olan isteklinin; isminin ve malzemenin isminin yazılı olduğu sıra numaralı etiket olmalıdır. birim fiyat cetvelinin; sıra no 1, sıra no 2, sıra no 3,sıra no 4, sıra no 5, sıra no 6, sıra no 7, sıra no 8, sıra no 9, sıra no 10, sıra no 11, sıra no 12, sıra no 13, sıra no 14, sıra no 15, sıra no 16, sıra no 17, sıra no 18, sıra no 19, sıra no 20, sıra no 21, sıra no 22 ve sıra no 23 nolu toplam 23 adet malzemeden yeterli miktarda olacak şekilde. yukarıda istenen bilgi ve belgeler numune teslim tutanağı ile birlikte, belirlenen tarih ve saate kadar sunulacak olup, sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. istekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, taşınması işleri istekli firmalara aittir. bu aşamalarda oluşacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır.

4.4. bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. tohum , ilaç ve gübre alım işi benzer iş olarak kabul edilmektedir.

5. ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanı ekap üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak ekap üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. teklifler, ekap üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar ekap üzerinden gönderilecektir.

9. istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. diğer hususlar:

teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01938620

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