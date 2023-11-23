T.C.SELÇUK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas No : 2016/366 Esas, 2023/351 Karar
Müşteki :ERTUĞRUL KARASU, Mehmet ve Sadiye oğlu, 09/01/1968 İstanbul doğumlu.
Suç :Hakaret, Tehdit
Suç yeri : İZMİR/SELÇUK
Suç tarihi : 10/07/2015
Karar Tarihi :14/03/2023
Kanun maddesi : 5237 Sayılı TCK 125/1
Karar : BERAAT
Verilen ceza : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafve İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ve Gerekçeli Karar ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01936947
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