T.C.SELÇUK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2016/366 Esas, 2023/351 Karar

Müşteki :ERTUĞRUL KARASU, Mehmet ve Sadiye oğlu, 09/01/1968 İstanbul doğumlu.

Suç :Hakaret, Tehdit

Suç yeri : İZMİR/SELÇUK

Suç tarihi : 10/07/2015

Karar Tarihi :14/03/2023

Kanun maddesi : 5237 Sayılı TCK 125/1

Karar : BERAAT

Verilen ceza : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafve İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ve Gerekçeli Karar ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01936947

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