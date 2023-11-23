Örnek No:55*

T.C.MERSİN1. İCRA DAİRESİ

2022/11340 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/11340 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 8726 Ada, 4 Parselde kayıtlı 22.485,44m? yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre (2/896) arsa paylı "MESKEN" nitelikli (2)'inci Blok (10)'uncu kat (44) numaralı bağımsız bölüm taşınmazın, (1/1) Tam Hisse olarak borçlu adına kayıtlıdır. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 8726 Ada, 4 Parselde kayıtlı kıymet takdirine konu taşınmaz; "Korukent Mahallesi, 238. Cadde,Cumhuriyet Konutları (2)'inci Blok (Huzur Apartmanı) Kat: 10 Daire: 44 Toroslar/MERSİN adresinde bulunan taşınmaz her türlü belediye hizmetinden faydalanmakta olup, taşınmazın elektrik, yol ve su problemi bulunmamaktadır. Ulaşım özel araçlarla ve toplu taşıma vasıtaları ile rahatlıkla sağlanabilmektedir. Kıymet takdirine konu bağımsız bölüm taşınmazın içinde bulunduğu arsa zemini orta gelir grubunda hane halkının ikamet etmekte olduğu bölgede konumlanmış vaziyettedir. Etrafında yüksek katlı site şeklinde yapılaşma mevcuttur. Her türlü sosyal ve kültürel aktivite alanları ile sosyal donatı merkezlerine ulaşım rahatlıkla sağlanabilmektedir. Yakın çevresinde; Mersin Çevik Kuvvet Müdürlüğü, Mersin Oto Galericiler Sitesi, Mersin Şehir Hastanesi, Güneykent Mezarlığı, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali, Yunus Emre Kültür Merkezi, pazar yeri, okul, cami, park alanı bulunmaktadır. Bağımsız bölüm taşınmazın içinde bulunduğu arsa zemini kuzeyde 238. Caddeye, güneyde Hızır Reis Caddesine cepheli olup, Mimar Sinan Bulvarının 225 metre doğusunda, Ferruh Güven Caddesinin 165 metre batısında, Şehir Hastanesinin 1,20km güneyinde konumlanmış vaziyettedir. Kıymet takdirine konu bağımsız bölüm taşınmazın içinde yer aldığı arsa zemini düzgün bir geometrik şekle sahip değildir. Arsa zemininin etrafı ihata duvarı ile çevrelenmiştir. Site girişi doğu cepheden sağlanmaktadır. Arsa zemini üzerinde; güvenlik kulübesi, açık otopark alanı, yüzme havuzu ve 8 adet blok bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu bağımsız bölüm taşınmazın içinde bulunduğu blok arsa zemininin güneyinde ye alan 3 adet bloktan ortadaki bloktur. Blok bodrum + zemin + 14 kat olarak betonarme karkas şekilde imal edilmiştir. Blok dış cephesi sıvalı ve boyalı olup, çatısı üzerinde gezilebilen teras çatıdır.Yapı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu yapı sınıf ve gruplarından IV Sınıf C Grubu yapılar içindeyer almaktadır.Blok girişi kuzey cephedeki demir kapıdan sağlanmaktadır. Blok girişinde zemin karo ile kaplanmış olup, duvarlar kısmen sıvalı ve boyalı, kısmense seramik ile kaplanmıştır. Merdiven basamakları hazır mozaik basamak ile kaplanmıştır. Merdiven trabzanları demirden imal edilmiştir. Kat hollerinde zemin karo ile kaplanmış olup, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Blokta normal katarın her birinde 4 adet daire bulunmaktadır. Blokta ayrıca doğal gaz tesisatı ve çift asansör mevcuttur. Kuzey ve batı cepheli bağımsız bölüm taşınmaz kat irtifakına esas mimari projesine göre; antre, hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, we ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölüm taşınmazın brüt alanı 115,00m2net alanı ise 100,00m2 olarak hesaplanmıştır. Bağımsız bölüm taşınmaz merdiven çıkışının sağında, asansör çıkışının solunda kuzeybatı cephede konumlanmış vaziyettedir. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları amerikan panel kapıdır. Banyo, we kapıları ve pencereler pve malzemeden imal edilmiştir. Mutfak balkonu mutfak hacmi içine katılmıştır. Diğer balkon ise kapatılarak oda hacmine dahil edilmiştir. Buraya katlanır camdan pencere yapılmıştır. Zeminler seramik ile kaplanmıştır. Duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Islak hacimlerde zeminler seramik ile kaplanmış olup, duvarlar zeminden tavana kadar fayans ile kaplanmıştır. Mutfakta alt-üst mutfak dolabı mevcuttur. Gayrimenkulün mahallinde ve bulunduğu bölge genelinde yapılan inceleme ve araştırmalar ile şehrin ve bölgenin gelişme trendi, arsanın imar durumu, arsa alanı, geometrik şekli, topoğrafik durumu bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, kulanım amacı, çevresinin teşekkül tarzı ile şehir merkezine olan mesafesi, yollara cephesi ana yola olan mesafesi ile ulaşım ve çevre özellikleri, mevcut ekonomik şartlar, satış kabiliyeti gibi tüm faktörler dikkate alınmış tüm faktörler göz önünde bulundurularak, m2 birim değeri 18.500,00 TL/m2 olup taşınmazsın değeri 115,00m2 x 18.500,00TL = 2.127,500,00TL.dir.

İmar Durumu :Toroslar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilen şifahi

bilgiye göre kıymet takdirine konu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "E—1,30 yoğunluklu TAKS-0,40 Yençok-21 Kat Konut Alanı" olarak

Kıymeti : 2.127.500,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: haciz şerhleri

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 11:03 Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 11:03 Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 11:03

17/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01937351

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