KONYA İL GENELİNDE 8 EĞİTİM BİNASININ YIKIM İŞİ

KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Konya İl Genelinde 8 Eğitim Binasının Yıkım İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi Gereğince Açık Teklif (Açık arttırma) Usulü ile ihale edilecek olup, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İdarenin

a) Adı: Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

b) Adresi: Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:4 42020 - KARATAY/KONYA

c) Telefon ve faks numarası:0 332 353 3050 – 0 332 351 5940

ç) İhale dokümanları Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet adresi inşaat emlak bölümü duyurular bölümünden ücretsiz görülebilir.

2-İhale konusu yıkım işinin

a) Adı: Konya İl Genelinde 8 Eğitim Binasının Yıkım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı: 8 adet okul binasının yıkımı ve yıkımdan çıkacak olan bütün hurda malzemelerin ihale bedelinin Konya Defterdarlığına yatırıldıktan sonra müşteri tarafından alınması işi,

c) Yaklaşık Maliyet (Muhammen bedel): 2.275.000,00 TL

ç) Geçici Teminat: Muhammen bedelin en az % 3'ü olacak şekilde istekli tarafından belirlenir.

ç)Yapılacağı/teslim edileceği yer: Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu Pansiyonu, Karapınar Hotamış Mehmetcik Ortaokulu, Selçuklu Vali İhsan Dede Anadolu Lisesi, Karatay İsmil Anadolu İmam Hatip Lisesi, Karapınar Kayalı Anadolu Lisesi, Halkapınar Dedeli İlkokulu, Halkapınar Kayasaray İlkokulu ve Halkapınar Eskihisar İlkokulu

ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 120 ( Yüz Yirmi) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 05.12.2023 Salı günü Saat: 15:00

b) İhale evrak teslim etme ve İhale komisyonunun toplantı yeri: Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Akçeşme Mah. Garaj Cd. No:4, 42020 Karatay/Konya

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgelerin asıl veya aslı idarece görülmüştür ibrazı olmak kaydıyla eksiksiz olarak kapalı bir zarf içinde dosyaya koyarak sunmaları gerekmektedir. Zarfın üzerinde ihalenin adı, ihaleyi yapan idare adı, firma adı yazılarak imzalanmış ve kapatılmış olmalıdır.

a.Nüfus Cüzdan Sureti,

b.Adres Beyanı (İkametgah Adresi),

c.Geçici teminata dair belge: Geçici teminat Teminat Mektubu veya Teminat nakit olarak yatırıldı ise alındı belgesi. Teminat bedeli havale/Eft yolu ile yatırılmış ise bu yöndeki belgenin Konya Defterdarlığından onaylatılmış sureti.

d. İmza Beyanı (Noter onaylı olmalı).Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyani, Tüzel kişiler için imza sirküleri

e. İlk ilan tarihi itibarıyla SGK borcu yoktur belgesi

f. İlk ilan tarihi itibarıyla Vergi borcu yoktur belgesi

g) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

h) Söz konusu yıkım yapılacak binaları gördüğüne ve bu işe dair tüm şartname ve evrakları okuyup kabul ettiğine dair imzalı belge

ı) Yıkım Müteahhitliği Y2 belgesi (aktif olacak)

i)İş deneyim olarak resmi dairelerden alınmış Resmi kurumlardan alınmış yıkım işlerine ait iş bitirme belgesi. İş Deneyim Belgesi muhammel bedelin %30'dan az olmamalıdır.

j) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Adli sicil belgesi (Tüzel kişiler için şirket müdürünün ) -

j) Tüzel kişiliğin son ortak durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

k) Ortak Girişimler için İş Ortaklık Beyanı.

5. Belgelerin sunuluş şekli:

5.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunludur. Sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlamına gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

5.2 Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır.

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir. İhalede açık artırma evrak teslim etme sırasına göre başlanacak olup en az fiyat artırma tutarı 5.000,00 TL. (beş bin türk lirası)'dir.

7. İhale "Konya İl Genelinde 8 Eğitim Binasının Yıkım İşi Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısında" belirlenen şartlar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Basın No: ILN01935978

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