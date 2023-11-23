2024 YILI AKARYAKIT MAL ALIMI İŞİ

KAĞITHANE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI AKARYAKIT MAL ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1302328

1-İdarenin a) Adı : KAĞITHANE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Merkez Mh. Lalezar Sk.No:1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2123210953 - 2122942041 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI AKARYAKIT MAL ALIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin (Diğer): 285.000,00 Adblue: 7.000,00 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) : 40.000,00 Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kağıthane Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Araçlar Servisi Akaryakıt İstasyonu Ayrıca Akaryakıt Taşıt Tanıma Otomasyon Sistemi takılan araçlar için yüklenici firmanın bulunduğu dağıtım şirketinin İstanbul il içi ve Yurt genelinde bulunan istasyonlarından peyderpey ihtiyaç miktarınca alınacaktır. (50 araç) ç) Süresi/teslim tarihi : Akaryakıt ürünleri sözleşmeye müteakip 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında Belediyenin vereceği listedeki araçlara ve ihaleden sonra Belediyenin edineceği araçlara ücretsiz monte edilecek Taşıt Tanıma Sistemi cihazı ile Türkiye'nin her yerinde pompa teslimi yüklenici firma istasyonlarından alınacaktır. Dökme akaryakıt ve katkısı idarenin akaryakıt deposuna idarenin talebi doğrultusunda peyderpey teslim edilecektir d) İşe başlama tarihi : 01/01/2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.12.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kağıthane Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

2-İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşla yapılmış " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Sözleşmesi,

3-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

4-İdarenin ihtiyacı olan (95 Oktan) Kurşunsuz Benzin için idarenin depolama alanı olmadığından benzin teslimatları otomasyon(taşıt tanıma) sistemi ile araçların depolarına ikmal edilecektir. Bu hususla ilgili olarak yüklenici firmanın; bağlı bulunduğu Dağıtım şirketinin markası altında taşıt tanıma sistemine dahil Kağıthane ilçesi sınırları içerisinde yada sınırına komşu olan en az 1(bir) adet akaryakıt istasyonu olacaktır ve bu istasyona ait dağıtım şirketinden alınan yazı ile adres bilgileri teklifde sunulacaktır.

5-İdarenin şehir dışına görevlendirdiği araçların yakıt ikmalini yapabilmesi için ihaleye girecek bayinin malını vereceği dağıtım şirketinin tüm Türkiye'de geçerli ve aktif olarak çalışan bir otomasyon sistemi (Taşıt Tanıma sistemi, Yakıtmatik, Otobil vb.) sahibi olması zorunludur. İstekli firma, bayisi olduğu dağıtıcı firmanın yurt genelinde yakıt ikmalinin sorunsuz karşılanabilmesi için otomasyon sistemine dahil en az 750 (YediyüzElli) adet istasyonu bulunduğuna dair dağıtıcıdan almış olduğu belgenin aslını veya noter onaylı suretini sunması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Kamu ve/veya özel sektöre yapılmış olan akaryakıt ve/veya yakacak (sıvı) satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01937499

#ilan.gov.tr