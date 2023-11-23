|
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|9360266853
|22765902306
|SÖNMEZ YANIK
|İSLAMBEY MAH. İSLAMBEY CAD. Kapı No:97 Daire No:10 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201801201812
|4415
|4415
|2023090466V3d0000016
|2023090414V3y0000152
|67.532,09
|0,00
|0,00
|67.532,09
|9360266853
|22765902306
|SÖNMEZ YANIK
|İSLAMBEY MAH. İSLAMBEY CAD. Kapı No:97 Daire No:10 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201701201712
|0010
|0010
|2023090466V3d0000016
|2023090414V3y0000149
|35.779,47
|0,00
|0,00
|35.779,47
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201601201612
|4315
|4315
|2023090666V3d0000009
|2023090614V3y0000056
|50.962,86
|0,00
|0,00
|50.962,86
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201601201612
|4310
|4310
|2023090666V3d0000009
|2023090614V3y0000057
|18.555,94
|0,00
|0,00
|18.555,94
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201601201612
|4315
|4315
|2023090666V3d0000010
|2023090614V3y0000068
|50.962,86
|0,00
|0,00
|50.962,86
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201601201612
|4310
|4310
|2023090666V3d0000010
|2023090614V3y0000074
|18.555,94
|0,00
|0,00
|18.555,94
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201801201812
|4415
|4415
|2023090666V3d0000010
|2023090614V3y0000084
|96.821,45
|0,00
|0,00
|96.821,45
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201601201612
|4315
|4315
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000098
|50.962,86
|0,00
|0,00
|50.962,86
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201601201612
|3074
|3074
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000099
|0,00
|0,00
|110.000,00
|110.000,00
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201606201606
|0015
|1084
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000100
|66.227,10
|0,00
|0,00
|66.227,10
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201606201606
|0015
|0015
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000100
|117.423,94
|0,00
|0,00
|117.423,94
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201606201606
|0015
|3080
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000100
|0,00
|0,00
|176.135,91
|176.135,91
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201607201607
|0015
|1084
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000101
|27.579,37
|0,00
|0,00
|27.579,37
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201607201607
|0015
|3080
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000101
|0,00
|0,00
|75.216,47
|75.216,47
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201607201607
|0015
|0015
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000101
|50.144,31
|0,00
|0,00
|50.144,31
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201608201608
|0015
|1084
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000102
|17.026,81
|0,00
|0,00
|17.026,81
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201608201608
|0015
|3080
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000102
|0,00
|0,00
|47.649,66
|47.649,66
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201608201608
|0015
|0015
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000102
|31.766,44
|0,00
|0,00
|31.766,44
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201602201602
|0015
|0015
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000105
|49.529,07
|0,00
|0,00
|49.529,07
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201602201602
|0015
|1084
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000105
|30.708,02
|0,00
|0,00
|30.708,02
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201602201602
|0015
|3080
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000105
|0,00
|0,00
|74.293,61
|74.293,61
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201603201603
|0015
|3080
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000106
|4.215,95
|2.554,87
|6.323,93
|13.094,75
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201604201604
|0015
|3080
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000107
|0,00
|0,00
|58.934,75
|58.934,75
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201604201604
|0015
|1084
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000107
|23.259,58
|0,00
|0,00
|23.259,58
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201604201604
|0015
|0015
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000107
|39.289,83
|0,00
|0,00
|39.289,83
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201605201605
|0015
|3080
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000108
|0,00
|0,00
|159.763,01
|159.763,01
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201605201605
|0015
|1084
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000108
|61.562,01
|0,00
|0,00
|61.562,01
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201605201605
|0015
|0015
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000108
|106.508,67
|0,00
|0,00
|106.508,67
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201601201612
|4310
|4310
|2023090666V3d0000011
|2023090614V3y0000109
|18.555,94
|0,00
|0,00
|18.555,94
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201601201612
|4315
|4315
|2023090666V3d0000012
|2023090614V3y0000110
|50.962,86
|0,00
|0,00
|50.962,86
|9810286693
|24707138170
|MURAT YİLMAZLİ
|ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201601201612
|4310
|4310
|2023090666V3d0000012
|2023090614V3y0000111
|18.555,94
|0,00
|0,00
|18.555,94
|Gaziosmanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıdaki adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K. 'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur
Basın No: ILN01936186
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