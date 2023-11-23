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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 00:08 Güncelleme 23 Kasım 2023, 07:21
Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 23 Kasım 2023, 07:21

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
9360266853 22765902306 SÖNMEZ YANIK İSLAMBEY MAH. İSLAMBEY CAD. Kapı No:97 Daire No:10 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201801201812 4415 4415 2023090466V3d0000016 2023090414V3y0000152 67.532,09 0,00 0,00 67.532,09
9360266853 22765902306 SÖNMEZ YANIK İSLAMBEY MAH. İSLAMBEY CAD. Kapı No:97 Daire No:10 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201701201712 0010 0010 2023090466V3d0000016 2023090414V3y0000149 35.779,47 0,00 0,00 35.779,47
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201601201612 4315 4315 2023090666V3d0000009 2023090614V3y0000056 50.962,86 0,00 0,00 50.962,86
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201601201612 4310 4310 2023090666V3d0000009 2023090614V3y0000057 18.555,94 0,00 0,00 18.555,94
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201601201612 4315 4315 2023090666V3d0000010 2023090614V3y0000068 50.962,86 0,00 0,00 50.962,86
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201601201612 4310 4310 2023090666V3d0000010 2023090614V3y0000074 18.555,94 0,00 0,00 18.555,94
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201801201812 4415 4415 2023090666V3d0000010 2023090614V3y0000084 96.821,45 0,00 0,00 96.821,45
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201601201612 4315 4315 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000098 50.962,86 0,00 0,00 50.962,86
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201601201612 3074 3074 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000099 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201606201606 0015 1084 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000100 66.227,10 0,00 0,00 66.227,10
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201606201606 0015 0015 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000100 117.423,94 0,00 0,00 117.423,94
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201606201606 0015 3080 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000100 0,00 0,00 176.135,91 176.135,91
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201607201607 0015 1084 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000101 27.579,37 0,00 0,00 27.579,37
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201607201607 0015 3080 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000101 0,00 0,00 75.216,47 75.216,47
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201607201607 0015 0015 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000101 50.144,31 0,00 0,00 50.144,31
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201608201608 0015 1084 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000102 17.026,81 0,00 0,00 17.026,81
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201608201608 0015 3080 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000102 0,00 0,00 47.649,66 47.649,66
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201608201608 0015 0015 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000102 31.766,44 0,00 0,00 31.766,44
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201602201602 0015 0015 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000105 49.529,07 0,00 0,00 49.529,07
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201602201602 0015 1084 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000105 30.708,02 0,00 0,00 30.708,02
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201602201602 0015 3080 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000105 0,00 0,00 74.293,61 74.293,61
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201603201603 0015 3080 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000106 4.215,95 2.554,87 6.323,93 13.094,75
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201604201604 0015 3080 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000107 0,00 0,00 58.934,75 58.934,75
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201604201604 0015 1084 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000107 23.259,58 0,00 0,00 23.259,58
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201604201604 0015 0015 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000107 39.289,83 0,00 0,00 39.289,83
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201605201605 0015 3080 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000108 0,00 0,00 159.763,01 159.763,01
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201605201605 0015 1084 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000108 61.562,01 0,00 0,00 61.562,01
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201605201605 0015 0015 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000108 106.508,67 0,00 0,00 106.508,67
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201601201612 4310 4310 2023090666V3d0000011 2023090614V3y0000109 18.555,94 0,00 0,00 18.555,94
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201601201612 4315 4315 2023090666V3d0000012 2023090614V3y0000110 50.962,86 0,00 0,00 50.962,86
9810286693 24707138170 MURAT YİLMAZLİ ÇIRÇIR MAH. TAŞLI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201601201612 4310 4310 2023090666V3d0000012 2023090614V3y0000111 18.555,94 0,00 0,00 18.555,94
Gaziosmanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıdaki adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K. 'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur

Basın No: ILN01936186

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