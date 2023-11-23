T.C.

İNEGÖL

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/404 Esas

İLAN

Mahkememizde davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğüne açılan Alacak davasının tensip ara kararı gereğince, Bursa ili İnegöl ilçesi Kemalpaşa mahallesi 1283 ada 8parsel sayılı taşınmazın hissedarı Sait Ağa Zevcesi Hafize Hatun'aİnegöl Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/12 Satış sayılı dosyası ile satılması sonucunda tahsil edilen meblağ kayyım yönetimine bırakılmıştır. Davaya konu Sait Ağa Zevcesi Hafize Hatun'un kimliğinin ve adresinin tespit edilememesi, meçhul olması nedeniyle davada GAİPLİKLERİNE karar verilmesi istenmiş olup, Sait Ağa Zevcesi Hafize Hatun'u görenlerin yerini bilenlerin 6 ay içinde Mahkememize bildirmesi ilan olunur.

Basın No: ILN01936642

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