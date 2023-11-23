T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik

Sayı : E-72305940-2023/508-10040/55983 09.11.2023

Konu : İlanen tebligat

İLGİLİ :İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılmasına karar verilen (39476) Muammer AKKAŞ

ADRES: Meçhul

"Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek, Suç Delillerini Yok Etmek, Gizlemek ve Değiştirmek ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK'nın 250. Maddesi ile Görevli) 2010/105 sırasına kayden yürütülen soruşturma kapsamında 03.01.2012-06.01.2012 tarihleri arasında gözaltına alınıp serbest bırakılan ve yapılan yargılamada beraatine karar verilen Celalettin YÜKSEKKAYA'nın, haksız gözaltı sebebiyle Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/167 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

Konusundan dolayı Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 2023/508 esas, 26.09.2023 tarih ve 2023/1396 sayılı kararı ile;

İlgili hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce iddianameye ve son soruşturma kararına konu edilen, Dairemizin 12.11.2020 Tarih, 2020/172 Esas ve 2020/916 Karar sayılı kararlarında yer alan iddialarla aynı mahiyette olup olmadığı, konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere; iş bu soruşturmaya konu müsnet eylemler nedeniyle ilgili hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2020/172 Esas sayılı dosyalarımızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71'inci maddesi gereğince ilgilinin yazılı savunmasını istenmesine, savunmasını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

İlgiliye isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2020/172 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2020/172 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, birleşen evrakta karar verilmek üzere kovuşturma sonucunun beklenmesine, müteakip işlemlerin 2020/172 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

İlânen tebliğin tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01936720

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