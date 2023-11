Örnek No:55*

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2018/251 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/251 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, DALYAN Mahalle/Köy, Ali Bostan Mevkii, 7185 Ada, 4 Parselde bulunan, Cumhuriyet Mahallesi 4511 Sokak No: 11 Çeşme / İZMİR adresli taşınmazın Bilirkişi tarafından yapılan tetkikler neticesinde; "Beyanlar: Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı 25.09.2018 Yev. No:96l6 Tespitler: Kıymet takdirine konu taşınmaz, Dalyan Mahallesi yerleşimi içinde kalmakta olup, 4510/1 ve 4511 nolu sokakların kesiştiği noktada konumlanmıştır. Düz bir topoğrafık yapıda olan taşınmazın etrafı dekoratif görünümlü beton duvar olup üzerinde panel çit korkuluk ile çevrilidir. 609 m2 yüzölçümünde bulunan arsa üzerinde 1 adet dubleks mesken bulunmaktadır. Bahçe kapısı ve garaj giriş kapısı işlenmiş alüminyum doğramadır. Girişte tek araçlık otoparkı bulunan taşınmazın ön kısmında takriben 50 m2lik yüzme havuzu bulunmaktadır. İyi bir bahçe düzenlemesine sahip olan taşınmazın dört cephesi yetişkin sınır bitkileriyle donatılmıştır. Keşif günü dubleks mesken kapalı olduğundan iç özellikleri görülememiştir. Ancak dava önce hazırlanan rapordaki tespitlere göre; Dubleks meskenin zemin katında salon, mutfak, bir adet oda, banyo tuvalet ve merdivenin yanında küçük bir ardiye odası bulunmaktadır. Zemin katta iç duvarlar alçı sıvalı ve boyalı olup bütün hacimlerde tavanlarda alçıpan, ışık bantları yapılmıştır. Dış doğramalar çift camlı, sineklikli, otomatik panjurlu alüminyum doğramadır. Dubleks meskenin giriş kapısı çelik olup ön yüzü cam kaplamadır. Iç kapılar ahşap kaplamalı pres kapıdır. Mutfak dolapları akrilik kapaklı olup, tezgah üzeri granit mermerdir. Üst kata basamakları mermer kaplama merdivenle çıkılmaktadır. Merdiven korkulukları camlı krom korkulukludur. Bu katta da her biri gömme dolaptı, biri ebeveyn banyolu 3 yatak odası ve genel bir banyo tuvalet bulunmaktadır. Oda zeminleri laminant parke, balkonlar seramik kaplama ve camlı alüminyum korkulukludur. Banyo ve tuvaletler seramik ve fayans kaplamalı, duşakabinli, dolaplı, lavabolu, gömme rezervuarlıdır. Duvarlar alçı sıvalı ve boyalı tavanlar alçıpandan ışıklandırılmıştır. İyi işçilikti kaliteli malzemeden yapılmış olan taşınmaz, 152,25 m2 kullanım alanlı olup teras ve balkonları ile beraber yaklaşık 230 m2 brüt alana sahiptir. Talep gören bir bölgede bulunan taşınmaz, Sakızlıkoy Plajına 400 m. mesafede olup, deniz manzarası bulunmamaktadır. Ulaşımı kolay olan taşınmaz, Çeşme şehir merkezine 3,5 km. Mesafededir. Taşınmazın kıymet takdirinde; Talep gören bir bölgede bulunması, gerek dubleks meskenin gerekse bahçe düzenlemesinin işçilik ve malzemesinin iyi kalitede olması, Cins Değişikliğinin yapılmış olması, parsel miktarı ve dubleks meskenin kullanım alanının büyük olması, ulaşım kolaylığı vs. olumlu unsur olarak değerlendirilmiştir" olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi 4511 Sokak No: 11 Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 609,00 m2

İmar Durumu :Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Durumu yazısına göre;' Dalyan Mahallesi 7185 ada 4 nolu parsel, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı derecesinde sit alanı kapsamında bulunduğu, 13.09.2004 tarihli Çeşme 3 NPL Dalyan Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planında KONUT alanında bulunduğu ve Emsal:0,25 oranı ile bir bağımsız bölüm yapılabileceği bildirilmiştir.

Kıymeti : 16.000.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 14:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 14:00

16/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

