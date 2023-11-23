T.C. BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/343 Esas

DAVALI : FERDİ TOKLU Barbaros Mah. 202. Sk. No:14/8Bağcılar/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma zaptının cezaevi aracılığı ile tarafınıza tebliğine karar verilmiş ise de 15/08/2023 tarihinde tahliye olduğunuz gerekçesiyle tebliğ işlemi yapılamadığı ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

20/12/2023 günü saat 10:05'da duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, duruşmada hazır bulunmadığınız veya vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda karar verileceğinin ihtarına, ilanın yayınlanmasından 7 gün sonra ihtarın yapılmış sayılmasına, ilanen tebliğ olunur. 21/11/2023

Basın No: ILN01937331

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