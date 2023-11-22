T.C. KEŞAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2019/1226 19.11.2023

Karar No : 2023/606

İLAN

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık Aysan ve Fatıma oğlu, 1990 Cezayir doğumlu Mohamed Khelıfa Mohammedı hakkında basit yargılama usulünde yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 22/05/2023 tarih ve 2019/1226 Esas - 2023/606 Karar sayılı ilamı ile mahkememizin yetkisizliğine karar verilmiş olup, sanığa tebliğ işlemi gerçekleşememiştir.

1-İşbu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereği Türkiye geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde, bir internet haber sitesinde ve basın ilan kurumu ilan portalında eş zamanlı olarak bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük süre içinde Keşan 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01935212

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