İ L A N

T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/205 Esas

Konu : Gaipliği İstenen Okay Şentürk Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen OKAY ŞENTÜRK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16/11/2023 GAİP TC KİMLİK NO : 18779830698

ADI SOYADI : OKAY ŞENTÜRK

BABA ADI : YEKTA

ANA ADI : NAZİFE

DOĞUM TARİHİ : 03/08/1976

DOĞUM YERİ : KDZ EREĞLİ

İKAMETGAH ADRESİ : Müftü Mah İbrahim Efe Cad No:21/B Öztürk Apt. Ereğli/Zonguldak/ ZONGULDAK

Basın No: ILN01935286

#ilan.gov.tr