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T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/205 Esas
Konu : Gaipliği İstenen Okay Şentürk Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen OKAY ŞENTÜRK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16/11/2023 GAİP TC KİMLİK NO : 18779830698
ADI SOYADI : OKAY ŞENTÜRK
BABA ADI : YEKTA
ANA ADI : NAZİFE
DOĞUM TARİHİ : 03/08/1976
DOĞUM YERİ : KDZ EREĞLİ
İKAMETGAH ADRESİ : Müftü Mah İbrahim Efe Cad No:21/B Öztürk Apt. Ereğli/Zonguldak/ ZONGULDAK
Basın No: ILN01935286
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