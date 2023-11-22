T.C.
ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların boru hattı güzergahı tesis etmek amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 6. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2022/1112
|DERECİKÖREN KÖYÜ
|DARILIK
|122
|78
|YOL
|122,87
|YUSUF TORLAK
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2022/1342
|FİLYOS
ABACIK MAH.
|ABACIK
KIRANI
|154
|159
|YOL
|1765,90 m2
|HASAN BALCI
ZELİHA BALCI
AYFER KANAR
HAVA KANAR
MESUT CEM BALCI
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2022/1104
|DERECİKÖREN
KÖYÜ
|DARILIK
|122
|76
|YOL
|382,37 m2
|AHMET KARA
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/668
|GÖKÇELER
KÖYÜ
GÖKÇELER
KÖYÜ
|BAHÇEALTI
BAHÇEALTI
|109
109
|30
29
|YOL
YOL
|225,98 m2
697,37
|GÜLBAHAR UZUN
FATMA KÖKTÜRK
DERYA UZUN
GAYE ALSAN
SANİYE UZUN
ENGİN UZUN
ADNAN UZUN
ERSAN UZUN
ZEHRA ARSLAN
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/664
|GÖKÇELER
KÖYÜ
GÖKÇELER
KÖYÜ
GÖKÇELER
KÖYÜ
|BALKAN
BALKAN
BALKAN
|101
101
101
|186
187
212
|YOL
YOL
YOL
|121,26 m2
339,87 m2
204,28 m2
|NESİBE CEYLAN
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
Basın No: ILN01936042
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