T.C. BURSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/189 Esas

İ L A N

Davacı , SELÇUK SAMUK ile Davalı , MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN BURSA MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Gündoğdu Mah., 10172 ada, 7 parsel sayılı taşınmazda 261,16 m²'lik alana isabet eden alan içerisinde; 40-50 yaşlarında 8 adet zeytin ağacı, 8-10 yaşlarında 4 adet erik ağacı, 1 adet dut ağacı, 3 adet kayısı ağacı ve 3 adet ceviz ağacının bulunduğu, kapama karışık meyve bahçesi niteliğinde olduğu, dava konusu taşınmazda 237,39 m²'lik alana isabet eden alan içerisine; 1 adet 19-20 yaşlarında ayva ağacı, 1 adet 4-5 yaşlarında arik ağacı ve 2 adet 4-5 yaşlarında kayısı ağacının bulunduğu, kapama karışık meyve bahçesi niteliğinde olduğu, taşınmazın toplam yüzölçümünün 498,55 m² olduğu, dava konusu taşınmazın davacı SELÇUK SAMUK adına tapuya kayıt ve tescilinin talep edildiği,İlgili kişiler ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde dava konusu taşınmazın tescil işlemlerine karşı İdari Yargıda veya Adli Yargıda davası açabileceği, Mahkememizce yapılacak işlemlere karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri taktirde Mahkememizce yapılacak işlemlerin kesinleşeceği, taşınmazın davacı SELÇUK SAMUK adına tescilinin yapılabileceği,

Mahkememiz dosyasının duruşmasının 05/03/2024 günü saat 09:00'da yapılacağı, dava konusu taşınmaz ile ilgili olarak tüm savunma ve delillerin ilan ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN01935191

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