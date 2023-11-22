T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2021/768 Esas

DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ

2- BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ASLİ MÜDAHİLLER : 1-MEMET ÇARPAN 2-ABDULKADİR TERGEK

Davacı Bayram Terece vekili tarafından davalı Batman Belediye Başkanlığı aleyhine mahkememizde açılmış olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince; Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç köyünde kain 5448 ada 1 parsel ile 5416 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazların bitişiğinde, Doğusu: Demir Yolu, Kuzeyi:Kadasro çalışmalarında Harman Yeri olarak tescil edilmiş 5448 ada 1 parsel sayılı taşınmaz, Güneyi: İmar Yolu ve Batısı: İmar Yolu ile çevrili bulunan ve ilan ekindeki fen bilirkişilere ait krokilerde A, B1, B2 ve B3 olarak harflendirilen yerin toplam alanı 6.047,00 m² olarak tespit edilen dava konusu tapusuz taşınmazın arazi Kadastro çalışmaları esnasında tescil dışı bırakıldığını bildirerek davacı Vahdettin oğlu Bayram TERECE tarafından tamamı, asli müdahil Abdulkadir Tergek tarafından krokide B harfi ile gösterilen yerin, asli müdahil Memet Çarpan tarafından ise A harfi ile gösterilen yerin adlarına tapuya kayıt ve tescilini talep ettiklerinden dolayı bu taşınmazla ilgili üstün hak iddia edenlerin Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/768 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, TMK'nun 713. Maddesi gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde bir itiraz davası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sabit olursa davaya konu taşınmazın tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN01936015

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