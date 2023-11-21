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T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/70 Esas

DAVALILAR : FEDAİ COŞKUN

Davacı AHMET HİLMİ DURUDOĞAN tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir dava dilekçesi, tensip zaptı, ıslah dilekçesi ve bilirkişi raporları ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/03/2024 saat: 12:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, HMK 317/2 mad. uyarınca 2 hafta içinde davaya ilişkin cevaplarınız varsa itirazları ile delil ve belgelerini, cevap dilekçesi ve belgelerini sunmanız, süresinde delil listesi sunmadığınız takdirde davacı tarafın ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, süresinde cevap dilekçesi sunduğunuzda belge örnekleri ile davacı tarafa tebliğ edileceği hususları dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01935195

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