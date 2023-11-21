PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 00:08 Güncelleme 22 Kasım 2023, 00:13
Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 22 Kasım 2023, 00:13

T.C.

ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların boru hattı güzergahı tesis etmek amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 6. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
2022/1112 DERECİKÖREN KÖYÜ DARILIK 122 78 YOL 122,87 YUSUF TORLAK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2022/1342 FİLYOS

ABACIK MAH.

 ABACIK

KIRANI

 154 159 YOL 1765,90 m2 HASAN BALCI

ZELİHA BALCI

AYFER KANAR

HAVA KANAR

MESUT CEM BALCI

 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2022/1104 DERECİKÖREN

KÖYÜ

 DARILIK 122 76 YOL 382,37 m2 AHMET KARA KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/668 GÖKÇELER

KÖYÜ

GÖKÇELER

KÖYÜ

 BAHÇEALTI

BAHÇEALTI

 109

109

 30

29

 YOL

YOL

 225,98 m2

697,37

 GÜLBAHAR UZUN

FATMA KÖKTÜRK

DERYA UZUN

GAYE ALSAN

SANİYE UZUN

ENGİN UZUN

ADNAN UZUN

ERSAN UZUN

ZEHRA ARSLAN

 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/664 GÖKÇELER

KÖYÜ

GÖKÇELER

KÖYÜ

GÖKÇELER

KÖYÜ

 BALKAN

BALKAN

BALKAN

 101

101

101

 186

187

212

 YOL

YOL

YOL

 121,26 m2

339,87 m2

204,28 m2

 NESİBE CEYLAN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

Basın No: ILN01936042

#ilan.gov.tr

SON DAKİKA