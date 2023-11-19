GAZİOSMANPAŞA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. GAZİOSMANPAŞA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/120 Esas

DAVALI : SEVDIJE ZEKJIRI Merkez Mahallesi Sünbül Sokak 2/1Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL

Mahkememizce, dava dilekçesinin 28/07/2023 tarihinde İlanen Tebligat yolu ile yapıldığı anlaşılmakla;

Dilekçeler aşaması tamamlandığından; Ön inceleme duruşması olan 26/01/2024 günü saat 09:45 te duruşma salonunda hazır olmanız; 7251 sayılı Yasa'nın 13. Maddesi ile değişik 6100 sayılı Kanunun 139. Maddesi gereği;

a)Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelipte duruşmayı takip etmediğiniz takdirde HMK' nın 150. Maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılacağı,

b)Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,

c)Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

ç)Taraflara dilekçelerinde göstermiş oldukları ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak üzere davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre verilmesine, bu hususların verilen kesin süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları ve mevcut delil durumuna göre karar verileceği ilanen tebliğ olunur.02/11/2023

Basın No: ILN01934905

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