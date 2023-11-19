T.C.

ERZURUM

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/805 Esas 22/06/2023 BASIN İLANMahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi istemi davası nedeniyle; Mahkememizin 2020/805 Esas sayılı dosyasında Miras bırakan Erzurum ili, Aziziye ilçesi, Ilıca Mah. 10009 ada 64 parsel sayılı taşınmaz maliki ölü olduğu bildirilen Nakife'nin mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda, mirasçısı bulunmadığından Medeni Kanun 594.maddesi gereğince Miras bırakanın mirasçısı olanların Mahkememizin son ilanının tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri,aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Medeni kanun 501 maddesi gereğince Devlete geçeceği hususu ilan olunur.

Adres : ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Neslihan AKYOL Zabıt Katibi

Basın No: ILN01911157

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