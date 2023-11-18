11 KALEM DENİZ ÜRÜNLERİ
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ
11 KALEM DENİZ ÜRÜNLERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2023/1317968
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ
|b) Adresi
|:
|Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu No:6 34010 / ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124845800 - 2124845878
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|11 KALEM DENİZ ÜRÜNLERİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|11 Kalem Deniz Ürünleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PEKOM), ORTAKÖY POLİSEVİ TESİSİ, BEYLERBEYİ POLİSEVİ TESİSİ VE BALTALİMANI POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR.
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PEKOM), ORTAKÖY POLİSEVİ TESİSİ, BEYLERBEYİ POLİSEVİ TESİSİ VE BALTALİMANI POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARINA SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 181 GÜN BOYUNCA PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|15.01.2024
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|14.12.2023 - 15:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Polisevi Şube Müdürlüğü (PEKOM) Toplantı Salonu, Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu No:6 Zeytinburnu / İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
1. İstekli adına düzenlenen, Sanayi Sicil Belgesi.
2. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen, Kapasite Raporu.
3. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen, İmalat Yeterlik Belgesi.
4. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği, Yerli Malı Belgesi.
5. Alım konusu malın gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına olan ve alım konusu mal ve malların faaliyet konusu olarak belirlendiği, Gıda Sicil Belgesi. (sertifika istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen (Gıda Üretim Sertifikası / Gıda Üretim İzin Belgesi)
6. İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
|İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
|İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü Polisevleri
|Emniyet Genel Müdürlüğü Polisevleri İstanbul Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü
Basın No: ILN01934896
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