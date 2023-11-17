Örnek No:55*
T.C.
SAKARYA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/110 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/110 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mah. 145 Ada, 6 Parselde Kayıtlı 5.646,30 M2 Miktarlı Arsa Vasıflı Taşınmaz Arifiye / SAKARYA
Yüzölçümü : 5.646,30 m2 İmar Durumu : dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 50.816.700,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:32
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 10:32
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 10:32
15/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01933037
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