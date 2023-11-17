ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İŞYERLERİ SATIŞ İLANI
- Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Meydanında bulunan 2 adet işyeri 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle satılacaktır.
- İhale 28 Kasım 2023 Salı günü saat 14.00'de Belediye Encümen salonunda Encümence yapılacaktır.
- Satılacak İşyerlerinin;
|S.No.
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Kapı
No.
|Bağımsız Bölüm No.
|M²
|Arsa Payı
|Niteliği
|Tahmini Satış Bedeli
(KDV Dahil)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Türü
|1
|Cumhuriyet
|212
|4
|21/3
|3
|40,00
|4060/
57042
|Dükkan
|2.950.000,00
|88.500,00
|2
|Cumhuriyet
|212
|4
|21/4
|4
|40,00
|4060/
57042
|Dükkan
|2.950.000,00
|88.500,00
- İhale şartnamesi 250,00.TL. karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.
- Yukarıda listede belirtilen Cumhuriyet Mahallesinde bulunan işyerleri bedelinin % 30 unun ihale onay tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde, kalanı ihale onay tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ödenecektir.
6- İsteklilerden istenilen belgeler:
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
b) Gerçek kişiler için Türkiye'de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü'nden
veya e-Devlet 'ten temin edilecek),
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin
olduğu yıla ait olacak)
d) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli
vekaletname ile imza sirküsü,
e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat
mektubu,
ğ) Yer Görüldü Belgesi
h) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur
belgesi. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
- Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
- İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
- İhaleye katılmak isteyenler; yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 28.11.2023 Salı günü ihale saati olan 13.30'a kadar Şabanözü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Basın No: ILN01933728
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