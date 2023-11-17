T.C.KANDIRA SULH HUKUK MAHKEMESİ

(SATIŞ MEMURLUĞU)

SAYI : 2023/16 Ort. Gid. Satış

HİSSEDAR : EMİN TOLUAY -(TC. 4873****2994) Memurluğumuza açılan Ortaklığın giderilmesi satış dosyasında;Bilirkişi raporu tanzim edilmiş olup; Satışa konu Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Akdurak mah. (Eski 38 ada 10 parsel) yeni 678 ada 6 parsel sayılı taşınmazın kıymetinin 1.824.935,00 TL olduğuna ilişkin bilirkişi rapor düzenlenmiştir.

"Bilirkişi raporuna 7 günlük yasal süre içerisinde Kandıra Sulh Hukuk Mahkemesinde Kıymet Takdirine İtiraz davası açabileceğiniz hususu ihtar ve tebliğ olunur."

Satışına karar verilen mallar :

No 1.Satış Tarihi 2.Satış Tarihi Saat Mal Türü Yer Açıklama 1 17/04/2024 17/05/2024 10:01 - 10:01 Taşınmaz Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr KOCAELİ İl , KANDIRA İlçe , AKDURAK Mahalle/Mevki , 678 Ada No , 6 Parsel No , 209,07 Yüz Ölçümü

Satış ilanı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01932607

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