T.C.KANDIRA SULH HUKUK MAHKEMESİ
(SATIŞ MEMURLUĞU)
SAYI : 2023/16 Ort. Gid. Satış
HİSSEDAR : EMİN TOLUAY -(TC. 4873****2994) Memurluğumuza açılan Ortaklığın giderilmesi satış dosyasında;Bilirkişi raporu tanzim edilmiş olup; Satışa konu Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Akdurak mah. (Eski 38 ada 10 parsel) yeni 678 ada 6 parsel sayılı taşınmazın kıymetinin 1.824.935,00 TL olduğuna ilişkin bilirkişi rapor düzenlenmiştir.
"Bilirkişi raporuna 7 günlük yasal süre içerisinde Kandıra Sulh Hukuk Mahkemesinde Kıymet Takdirine İtiraz davası açabileceğiniz hususu ihtar ve tebliğ olunur."
Satışına karar verilen mallar :
|No
|1.Satış
Tarihi
|2.Satış
Tarihi
|Saat
|Mal Türü
|Yer
|Açıklama
|1
|17/04/2024
|17/05/2024
|10:01 - 10:01
|Taşınmaz
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|KOCAELİ İl , KANDIRA İlçe , AKDURAK Mahalle/Mevki , 678 Ada No , 6 Parsel No , 209,07 Yüz Ölçümü
Satış ilanı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01932607
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