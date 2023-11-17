SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 00:04 Güncelleme 17 Kasım 2023, 07:33
Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 17 Kasım 2023, 07:33

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İLAN LİSTESİ

Sıra no

Vergi No

TC Kimlik No

Soyad Ad/Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Ana Vergi Kodu

Vergi Kodu

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Vergi Aslı Borcu Toplamı

Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı

Ceza Toplamı

Toplam Borç

1

1420611370

15425644180

ÜMİT BARIŞKIN

GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR

201501201512

0010

0010

2023022366HTS0000002

2023022314HTg0000034

3.787.565,43 TL

0,00 TL

0,00 TL

3.787.565,43 TL

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çiğli Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çiğli Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.09.11.2023 (İlan No:20231023-TKP-231746)

Basın No: ILN01932337

#ilan.gov.tr

SON DAKİKA