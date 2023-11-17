İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adı geçen mükellefin ilan tarihinden itıbaren bir ay içerisinde Hocapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ıncı maddesi gereğince iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itıbaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükellefe tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İlan Numarası: 20231114-IHB-090038