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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 00:03 Güncelleme 17 Kasım 2023, 07:31
Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 17 Kasım 2023, 07:31

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi Kimlik No Ad Soyad/Unvan V. Dönemi Ana V. Kodu Vergi Tutarı Ceza V. Kodu Ceza Tutarı Adres
8160550800 MAJID TAHERIANFARD 01/2018-12/2018 1 16.928,99-TL 3080 16.928,99-TL KEMALPAŞA MAH. YEŞİLTULUMBA SK. 2/2 FATİH/İSTANBUL

Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adı geçen mükellefin ilan tarihinden itıbaren bir ay içerisinde Hocapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ıncı maddesi gereğince iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itıbaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükellefe tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İlan Numarası: 20231114-IHB-090038

Basın No: ILN01932699

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