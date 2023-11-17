T.C.

ILGAZSULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/119 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi (elbirliği mülkiyetinde (sözleşmeden doğan)) davası nedeniyle;

Davalılar Nejat ve Mai Merth Lasson' dan olma, Sandviken- İsveç 02.12.1966 doğumlu, Çankırı ili, Ilgaz ilçesi, Sazak köyü nüfusunda kayıtlı, 14530878534 T.C. Nolu Yusuf Kenan KARAKAYA ile Nejat ve Maud Majmört' den olma, Kerlsloya- İsveç 04.04.1976 doğumlu, İstanbul ili, Kadıköyilçesi, Caferağa mah. nüfusunda kayıtlı, 51199191130 T.C. Nolu Can Haldun KARAKAYA'ya tebligat yapılamaması sebebiyle adresi meçhul sayılarak dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu sebeple davacılar vekilinin dilekçesi ile, Çankırı İli Ilgaz ilçesiY ukarı Mah. 164 Ada 5 parsel kayıtlı taşınmazda ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talep edilmiş olup, davalılar YUSUF KENAN KARAKAYA ve CAN HALDUN KARAKAYA' nın duruşmanın bırakıldığı 20.12.2023 günü saat 10:45 ' de Mahkememize ait duruşma salonuna bizzat gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, bu davaya karşı beyan ve delillerini bildirmesi aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01931516

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