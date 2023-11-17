T.C. HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/294 Esas

Davacı Gürgün Ürek tarafından hasımsız olarak mahkememizde açılan aşağıda kimlik bilgileri yazılı gaip adayının kendisinden uzun süredir haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2023/294 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur.09/11/2023

GAİP

TC KİMLİK NO : 52639746316

ADI SOYADI : KASIM ÜREK

BABA ADI : ÖBEYİT

ANA ADI : NAİME

DOĞUM TARİHİ : 14/05/1978

DOĞUM YERİ : ULUDERE

İKAMETGAH ADRESİ : Erenkent Mah. Erenkent 7. Sk. No:1 İç Kapı No:11Edremit / VAN

Basın No: ILN01932562

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