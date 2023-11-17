Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, Topraklık Mah. 5 Ada, 71 Parsel, 396,00 m2 yüzölçümlü, tapuda arsa vasıflı taşınmaz üzerinde iki katlı, her tarafı ahşap olan 1960 lı yıllarda yapılmış,yıkım değeri ekonomik değerini karşılamayacak bina bulunmaktadır. Otogara,okullara, gara,Halk Cad.ne yakın konumdadır.

Adresi : Topraklık Mah.613 Sok. No:28-30Pamukkale / DENİZLİ

İmar Durumu : Ticaret alanı olup, söz konusu parselin yola terki vardır,kati ruhsat verilemez yazılıdır.

Kıymeti : 2.750.000,00 TL.

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: H:68,69,70 nolulu parseller lehine ve 72 nolu parsel aleyhine mürur hakkı vardır yazıldır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 11:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 11:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 11:40

14/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01932707

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