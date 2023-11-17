T.C.BAKIRKÖY8. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2022/251 Esas

Bilinen son adresi "Osmaniye Mah., Aksu Cad., Aksu Yolu Lütüf Apt. No:6/14 Bakırköy/İSTANBUL'' olan Davalı Leila ERKIÇ'a bu adreste tebligat yapılamaması ve yapılan tüm araştırmalara rağmen başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesi ve tensip tutanağı özetinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereğince "Eşi Abdullah ERKIÇ vekili Av. Ömer Faruk TÜRER tarafından, 11/04/2022 tarihinde aleyhine, TMK'nın 166/1. maddesi gereğince "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla çekişmeli boşanma davası" açıldığı hususunun, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı, dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde 05/03/2024 günü ön inceleme duruşmasının yapılacağı, duruşmada hazır bulunmaması veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmemesi halinde yokluğunda yapılacak ön inceleme duruşmasında davacının iddialarını değiştirip genişletebileceği, davayı takip etmediği takdirde daha sonra yokluğunda tahkikat, sözlü yargılama ve karar duruşmalarının da yapılacağı ve esas hakkında karar verileceği hususları Davalı LEILA ERKIÇ'a ilanen tebliğ olunur. 06/11/2023

Basın No: ILN01933029

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