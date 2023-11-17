T.C. BAKIRKÖY 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/182 Esas

KARAR NO : 2023/287

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/09/2023 tarihli ilamıyla sanık Baser Ahmad FAIZY hakkında beraat kararı verilmiş olup tüm aramalara rağmen sanık BASER AHMAD FAIZY (T.C.99709420684) bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNİN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 15/11/2023

Basın No: ILN01933249

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