Örnek No:54*
T.C.
ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2021/2291 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/2291 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.546.000,00
|1
|Taşıt
|06 J 0510 Plakalı araç hat değeri ile BİRLİKTE SATILACAKTIR. Satışa katılacak ihale alıcılılarının "ticari plakaların verilmesi ve satışa ilişkin 86/10553 Sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Ticari Plaka verilecekler Başlıklı 3. Maddesini peşinen Kabul etmiş sayılırlar. " İhtaren ilgililere TEBLİĞ ve İLAN olunur.
06J0510 Plakalı, 2012 Model, MERCEDES-BENZ Marka, Y.SPRİNTER 515 CDİ. Tipli, 65195530736056 Motor No'lu , WDB9066571S601562 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi Aracın; ARAÇ HAT DEĞERİ: 2.160.000 ₺(ikimilyonyüzatmışbin) + KASA DEĞERİ 386.000,00 ₺ (üçyüzseksenaltıbin) olmak üzere TOPLAMda değerini (Araç değeri+Hat değeri): 2.546.000 TL (ikimilyonbeşyüzkırkaltıbin) olarak hesaplanmıştır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 14:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 14:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 14:37
(İİK m.114/4)
Basın No: ILN01933351
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