YENİŞEHİR (MERSİN) TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

YENİŞEHİR (MERSİN) TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN DUYURULUR

MUHDESAT TERKİNİ

Mersin İli Yenişehir İlçesi Bahçe Mahallesi 434 ada 7 parselde(yeni 2214 ada 6 parsel) kayıtlı taşınmaza ait tapu kaydının beyanlar hanesi üzerinde "BU PARSEL ÜZERİNDEKİ AĞAÇLAR ALİ OĞLU SÜLEYMAN DİLBAZ VE MEHMET OĞLU HALİL İBRAHİM 'e AİTTİR" şeklinde muhdesat belirtmesi bulunmakta olup 3301 NOLU AKDENİZ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROSU 'nun 08/11/2023 tarih 184 sayılı yazısı ekindeki tescil bildirimi gereğince söz konusu muhdesatın fiili olarak zemin üzerinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz malikinin talebi ile işbu muhdesat kaydının tapu sicili üzerinden terkini talep edildiğinden, Türk Medeni Kanunun 1026. maddesi gereği ile ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz (30) gün içerisinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu, kayıtlarımızdan adresi tespit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. maddesi gereği tebliğ olunur.

Basın No: ILN01931367

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