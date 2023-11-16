Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/110 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/110 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mah. 145 Ada, 6 Parselde Kayıtlı 5.646,30 M2 Miktarlı Arsa Vasıflı Taşınmaz Arifiye / SAKARYA

Yüzölçümü : 5.646,30 m2 İmar Durumu : dosyasından bakılabilir

Kıymeti : 50.816.700,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:32 Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 10:32 Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 10:32

15/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01933037

#ilan.gov.tr