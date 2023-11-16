T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/623, 2023/627, 2023/628, 2023/630, 2023/633 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketince açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti veTescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Beydağ ilçesi'nde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yözölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.08/11/2023

SIRA NO ESAS NO İLÇE-MAHALLE- MEVKİ ADA - PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ MALİKLERİ 1. 2023/ 623 Beydağ İlçesi, Bakır Mah. 0 Ada, 248 Parsel 120,32 m² daimi irtifak -ESENGÜL KUŞCU 2. 2023/ 627 Beydağ İlçesi, Karaoba Mah. 0 Ada, 392 Parsel 9,66 m² daimi irtifak -HÜSEYİN ÇAKIR -MEHMET ÇAKIR -İSMAİL ÇAKIR -EMİNE KOZCUER 3. 2023/ 628 Beydağ İlçesi, Karaoba Mah. 0 Ada, 461 Parsel 5,29 m² mülkiyet, 1031,51 m² daimi irtifak -OSMAN ÇALIŞKAN 4. 2023/ 630 Beydağ İlçesi, Karaoba Mah. 0 Ada, 467 Parsel 0,09 m² mülkiyet, 515,73 m² daimi irtifak -KEZİBAN KARAKULAK -FATMA KARAKULAK -EMİNE EROL -ŞÜKRÜ KARAKULAK -MUSTAFA KARAKULAK 5. 2023/ 633 Beydağ İlçesi, Karaoba Mah. 0 Ada, 487 Parsel 10,39 m² mülkiyet, 1.743,43 m² daimi irtifak -ORHAN KARAKULAK

Basın No: ILN01931617

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