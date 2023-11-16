Örnek No:55*
T.C.
MANİSA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, EVRONOS Mahalle/Köy, AKKOYUN Mevkii, 117 Ada, 15 Parsel,
Adresi : Evronos Mahallesi, 117 Ada 15 Parsel Yunusemre / MANİSA
Yüzölçümü : 7.195,02 m2
İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ise Sulama Tarım Arazisi kullanımındadır.
Kıymeti : 4.688.263,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: iki hissedarın payı üzerinde hacizler vardır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 11:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 11:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 11:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 11:55
14/11/2023
Basın No: ILN01932568
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