KINIK BELEDİYESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞI İHALE İLANI

MADDE 1- Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli Kınık İlçesi Cumalı Mahallesi, aşağıda belirtilen tarla vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 'Açık Teklif Arttırma Usulü' ile satışı yapılacaktır.

MADDE 2- İhale, Kınık Belediyesi Encümenince 30/11/2023 günü aşağıda belirtilen saatlerde, Kınık Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ ADRES İHALE TARİHİ VE SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT MUHAMMEN BEDEL Cumalı Mahallesi, 0 ada 449 parsel nolu 9.250,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz. 30/11/2023 Saat: 14:00 86.025,00 TL 2.867.500,00 TL

MADDE 3- İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatı en geç 30/11/2023 günü saat 14:00'e kadar belediyemiz tahsilat servisine yatırmaları gerekmektedir.

MADDE 4- İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 6.maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan birimde teklifte bulunmak ve geçici teminat yatırmak şarttır.

MADDE 5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan ve nitelikleri belirtilen belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

Gerçek kişi istekli için aranan şartlar ve ibrazı istenen belgeler:

Nüfus cüzdanı sureti,

Geçici teminat alındı makbuzu,

Kınık Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

Tüzel kişi istekli için aranan şartlar ve ibrazı istenen belgeler:

Tüzel kişi adına teklif vermeye, taahhüt ve borç altına girmeye yetkili kişileri gösteren noter onaylı belge (aslı),

Noter tasdikli imza sirküleri,

Ticaret ve Sanayi Odasından oda kayıt sicil belgesi,

Geçici teminat alındı makbuzu,

Kınık Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

MADDE 6- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içerisinde belediyemiz yazı işleri müdürlüğünde görülebilir.

MADDE 7- İhaleye katılanın; satışı yapılan taşınmazın mevcut halini gördüğü, taşınmazı mevcut hali ile kabul ettiği, beyan etmiş sayılır.

İlan olunur.

Basın No: ILN01933035

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