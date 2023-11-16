T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/60 Esas

DAVALI : FARZAD KAHOORIAN MIANDOAB

Aksaray 13/1 Aksaray Mah Lalelı Cad.Fatih/ İSTANBUL

Tarafınıza adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamayıp adres araştırmasından netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalıların iştiraken müvekkilinin güvenini kötüye kullanarak müvekkilinden 5.733.348,00TL elde ettiklerini, şirketin banka hesabına emtia satışından bu paranın geldiğini, şirketi temsilen 20/09/2021 günü parayı bankadan çekip dolara çevirecek olan müvekkilin, Türkçe bilen arkadaşı Arash Naraghi'yi o gün yanına aldığını, dolar kuru fiyatı aldıklarını, en makul kuru verenin Davalı Farzad ile telefonda anlaşıldığını, davalı Farzad ile buluşulup Kapalıçarşı'daki döviz bürosuna gittiklerini, Davalı Farzad ve Cem Ateş'in kur'un bugün dalgalı yarın düşeceğini söyleyerek parayı bu gece emanet kalsın diye söylediklerini, Kapalıçarşı gibi bu işin merkezi ve güven uyandıran bir mahalde olmasından ötürü müvekkilinin parayı emanet olarak bırakmayı kabul ettiğini, müvekkilinin Farzad'a telefonlarından ulaşamaması üzerine 7 Star Gold isimli işyerine gidip parasını istediğini, ancak Farzad'ın önce gelip paranın 173.474USD ile 60.000,00TL sini elden aldığını, geri kalanının ise yurtdışında olan Volkan Korkmaz'ın soğuk cüzdanına transfer ettiğini öğrendiğini, davalıların haksız maddi kazanç elde ettiklerini, davalılar hakkında İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesinde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan dava açıldığını, davalıların malvarlıklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini, davalıların iştiraken müvekkilin güvenini kötüye kullanma suretiyle elde ettikleri 5.733.348,00TL yi müvekkile 20/09/2021 tarihinden itibaren işleyecek faiziyle müştereken ve müteselsilen ödemelerine karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretini davalılara yüklenilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Tensip tutanağında "Davanın yazılı yargılama usulüne tabi olduğu, dava dilekçesinin ve tensip tutanağının taraflara tebliğine, 2 hafta içerisinde cevap verilebileceği, ilk itirazlarını sunulabileceği, başka yerden getirtilecek deliller varsa bildirilmesi, avansın yatırılması, işbu deliller için ilgili yerlere yazı yazılacağı, masrafın ilgili tarafın avansından karşılanacağı, savunmanın değiştirilmesi/genişletilmesi yasağının cevap dilekçesi verilmesiyle başlayacağı, tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, 2 hafta kesin sürede dilekçelerdeki sunulmayan delilleri bildirmeleri/açıklamaları, tanıkların kimlik ve adreslerini bildirmeleri, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları, tebliğ tarihiyle belirtilen yasal ihtarlardan haberdar olmuş sayılacaklarına karar verildiği" bildirilmiştir.

Durusma Günü: 12/12/2023 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01932921

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