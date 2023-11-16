İLAN

T.C. HAYRABOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aşağıda esas numarası veözet bilgileri belirtilen taşınmazlar Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. İlgililere tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği , açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda daimi itrifak hakkı ve pilon yeri Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.Oveya Ziraat Bankası Tekirdağ/Hayrabolu şubesine yatıralacaktır.Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 06/11/2023

Esas No Mah/Köy Ada Parsel Cinsi Malik Kamulaştırılacak Alan M2 2023/385 Umurca 125 20 Tarla Münir ÜLKER 238,32 M2 2023/386 Umurca 125 21 Tarla Bahri Yalçın ÖZCAN 37,59 M2

2023/387 Umurca 126 6 Tarla Cavit BAYKUT, Hasan BAYKUT, Hediye MAHİR, Seniye BAYKUT 622,39 M2 İrtifak, 2,97 M2 Pilon Yeri 2023/388 Umurca 130 1 Bağ Ayşe BAYKUT 318,07 M2

2023/389 Umurca 125 12 Tarla Ahmet AYKAÇ 944,86 M2

2023/390 Umurca 125 10 Tarla Adem PEKÖZCAN, Bahriye PEKÖZCAN, Beytullah PEKÖZCAN, Fatma GÜR, Metin CEYHAN 163,91 M2

Basın No: ILN01932755

#ilan.gov.tr